VIDEO: Carlos Salcedo amenazó con 'cabecear' a un aficionado del Cruz Azul en Guadalajara

Cruz Azul se mantiene en el limbo que lo pone en la zona de Play-In o de quedar eliminado temprano en el Apertura 2023 y aunque han sumado victorias importantes en las últimas jornadas, la afición cementera sigue recriminando la terrible temporada que han hecho.

Antes del partido contra Chivas en el Estadio Akron, unos aficionados se acercaron al camión de los jugadores y uno de ellos se encaró con Carlos Salcedo.

Lee también David Faitelson y André Marín ya tienen fecha de debut en TUDN

"Un jugador profesional le digan lo que le digan, lo critiquen, lo maldigan, lo ofendan nunca tiene por qué actuar de esta manera ni encarar a la afición, que pueden estar de acuerdo o no en la manera en que pide poner y la forma en que reclama las malas actuaciones! Pero esto es una vergüenza total que no representa a nuestra institución! Así deberían de responder pero en la cancha y no encarándose con la afición! Vergüenza total!" publicó una cuenta de aficionados de Cruz Azul.

Un jugador profesional le digan lo que le digan, lo critiquen, lo maldigan, lo ofendan nunca tiene por qué actuar de esta manera ni encarar a la afición, que pueden estar de acuerdo o no en la manera en que pide poner🥚🥚y la forma en que reclama las malas actuaciones! Pero esto… pic.twitter.com/HCEvJwkMuJ — El CHEMIN (@ElChemin1) November 5, 2023

Todo esto sucedió después de que Salcedo se acercara al aficionado que pedía "huev..." y el exzaguero de equipos como Tigres o Chivas amagó con darle un cabezazo al hincha cementero.

Lee también Miguel Herrera recibe fuerte abucheo de la afición del América en su regreso al Estadio Azteca