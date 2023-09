Tunde Alfredo Tena a Jaime Lozano, tras partido de la Selección Mexicana: "Está muy verde"

Alfredo Tena, mundialista con la Selección Mexicana en Argentina 98 ―también multicampeón con América y como técnico, ganador de títulos con Pachuca y Santos― fue duro y directo al decir que Jaime Lozano está “muy verde” para ser técnico nacional, aunque no descarta que, con la cantidad de juegos que va a tener de cara al Mundial del 2026, pueda hacer un buen trabajo en el Tricolor.

“Al Jimmy lo veo verde, pero tiene la ventaja de que no tiene eliminatoria en tres años y seguramente, tendrá más de 40 partidos de preparación en ese tiempo”, mencionó en entrevista a ESPN.

Además de la novatez de Lozano, Tena agregó otro problema: "Le quitaron a (Miguel) Fuentes a su auxiliar, quien ahora trabaja con los Tigres. En la banca, estaba un muchacho más verde que él… Jimmy no tiene quién lo saque de apuros, porque cuando empieza la presión una pierde lucidez. Hay que apoyarlo más, con gente de experiencia, porque es un muchacho muy estudioso”.

Además de esta cuestión, Tena indicó que la producción de futbolistas mexicanos “ha bajado mucho, desde que pusieron esa regla 10- 8, los jugadores mexicanos han tardado demasiado en salir”.

Y lo peor de todo, “es que todo sigue igual, los mismos nombres, los mismos partidos moleros, hasta las canchas sintéticas. Hay que traer sangre nueva, no hay eliminatorias y no tienes urgencia de resultados inmediatos. Ahí está (Dieter) Villalpando quien lleva mucho tiempo jugando bien en el San Luis, Aldo Rocha en el Atlas… Me gusta lo que se hizo con (Jordi) Cortizo, (César) Huerta. Hay que darle una refrescadita al equipo nacional”.