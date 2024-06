Travis Kelce "deja atrás" a la NFL y se convierte en bailarín de Taylor Swift

El tight end de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sorprendió con una aparición en la gira internacional de Taylor Swift, "The Eras Tour". Durante el espectáculo que se celebró en Londres, Reino Unido, Kelce sustituyó a uno de los bailarines de Swift y la acompañó en el escenario.

Momentos antes de que sonara "I Can Do It With a Broken Heart” en el Wembley Stadium, Travis se presentó ante la multitud con un elegante "smoking" y acto posterior, cargó a la intérprete entre sus brazos y le retocó su maquillaje.

Las imágenes del jugador de los Chiefs rápidamente se viralizaron en redes sociales. Principalmente, los fanáticos de Taylor Swift mostraron apoyo a la pareja, quienes comenzaron su relación en el verano de 2023.

No es la primera vez que Travis Kelce aparece en "The Eras Tour". En distintas ocasiones, se ha captado al tight end entre los invitados especiales del show; incluso, Taylor cambió la letra de "Karma" para dedicársela: "Karma is the guy in the Chiefs coming strainght home to me" (Karma es el chico de los Chiefs que viene conmigo a casa). Sin embargo, nunca había subido al escenario para bailar la cantautora, hasta ahora.

🚨| TRAVIS KELCE'S FULL SURPRISE APPEARANCE FOR "I CAN DO IT WITH A BROKEN HEART" AT TODAY'S SHOW! #LONDONTSTHEERASTOUR



pic.twitter.com/NxWKlOes4g — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

¿Cuándo regresa la actividad a la NFL?

Los Kansas City Chiefs, donde milita Travis Kelce, regresarán a actividad con la temporada regular de la NFL; la cual iniciará el próximo 5 de septiembre.

Ésta será la temporada regular número 105 de la historia de la NFL, por lo que se espera una "gran fiesta".