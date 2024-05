Los titulares de palcos y plateas en el Estadio Azteca se han quejado de maltrato por parte de las personas que administran el inmueble.

Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del lugar, se queja de que ha existido discriminación de ciertos encargados de los palcos.

“Nos tratan mal. Hay una persona encargada de palcos y plateas que parece que viene de trabajar con empleados de Televisa y nos quiere tratar como eso, como empleados. Eso está mal”, denuncia.

La supuesta discriminación es en el tema económico, y Ruano lo explica: “En los títulos originales, se habla de que debemos tener dos sitios de estacionamiento y circular en el estadio hasta nuestro lugar, pero después del Mundial del ‘86, por una mentira, prohibieron que hubiera autos circulando... Por una supuesta emergencia”.

Los estacionamientos se designaron “en un lugar externo, hay que caminar hasta el palco”.

Pero eso no es lo peor, porque si se paga, sí se puede llegar hasta los palcos en auto: “Los que pagan pueden meter hasta armas de fuego, porque no los revisan. Los que no pagamos, es un costo alto, y no hay que pagar algo a lo que tenemos derecho. Pasamos hasta seis filtros. Nos hacen abrir hasta las bolsas de papas. Es una cuestión incongruente. Te quitan hasta los cigarros”.