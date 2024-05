La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca se encuentra lista para entablar medidas legales si no se respeta el contrato en el que se señala que tienen derecho de estar presentes en los juegos que se realizarán durante el Mundial 2026 en ese inmueble.

México, junto a Estados Unidos y Canadá, organizará la próxima Copa del Mundo, y al Coloso de Santa Úrsula le tocará inaugurar el torneo el 11 de junio de 2026, además de albergar otros cuatro juegos.

Los Titulares de Palcos y Plateas reclaman su derecho de estar presentes en esos juegos, sin ser movidos de sus lugares, y sin tener que pagar algún costo extra. El problema es que la FIFA tomará control del estadio algunos meses antes del inicio del torneo y exige que se pongan en venta todas las localidades, pero “hay un contrato que se tiene que respetar”, señala Roberto Ruano, secretario de la Asociación.

Lo que sí está claro es que la administración del Azteca se encuentra en la total disposición de apoyar a los palcohabientes; incluso, ya ha habido reuniones con la Asociación, porque la idea es no afectar a nadie. La última palabra será de la FIFA.

Hasta el momento, la posible imposición del organismo rector del balompié “es un rumor. Oficialmente, no nos han dicho nada, pero nuestros títulos especifican claramente que tenemos derecho a todos los eventos que se celebren en el Estadio Azteca hasta 2063; se hizo un fideicomiso por 99 años. No es un tema de pagar o no, ya pagamos y seguiremos haciendo uso de nuestros derechos”.

Hay una esperanza de que no llegue lejos. Ruano comparte que “tuve un acercamiento con Félix Aguirre [director del Azteca]. Reunión amistosa, pero informal”.

De esa reunión hubo tres acuerdos: 1.— Cualquier comunicado será a través de la asociación. 2.— Se pidieron 15 días para contestar los temas del Mundial y la remodelación. 3.— Solucionar malos tratos que hay por parte de algunos empleados del estadio.