Tigres niega las acusaciones de Robert Dante Siboldi y responde: "Nadie está por encima de la institución"

Este lunes, el exdirector técnico de Tigres, el uruguayo Robert Dante Siboldi, acusó a los directivos auriazules de inventar y filtrar las acusaciones en su contra, que sostenían que su cuerpo técnico había ofrecido información confidencial a los Rayados durante los cuartos de final del torneo pasado. Sin embargo, la cúpula universitaria ya respondió.

A través de un comunicado en redes sociales, Tigres aclaró que "el 4 de junio del año en curso, el Club informó que no renovaría el contrato de Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico. El motivo fue debido a pérdida de confianza".

"Es importante destacar que el contrato había concluido, por lo tanto no se trató de un despido, sino de una NO renovación. En días pasados y sabiendo que no tenía un contrato vigente, el exdirector técnico buscó ante Conciliación en materia Laboral tener una compensación económica que no le correspondía. Asimismo, solicitó una disculpa pública por parte del club, la cual también carecía de sustento" agrega el mensaje a la afición y la opinión pública.

En su comunicado, Siboldi señaló a Mauricio Culebro y Mauricio Doehner como los responsables de la polémica en su contra, a lo que Tigres respondió lo siguiente:

"Ninguno de los directivos mencionados por el exdirector técnico, ni el club Tigres, han hecho referencia pública del tema ni mucho menos difundieron ningún tipo de rumor ante medios de comunicación. Como es nuestra política, el club Tigres no comenta en rumores ni litiga públicamente".

