Tiago Volpi acusó al árbitro del Cruz Azul - Toluca de no parar el partido por gritos homofóbicos

Este sábado al Toluca se le escapó el triunfo en el estadio Ciudad de los Deportes contra el Cruz Azul en un partido con grandes emociones dentro y fuera de la cancha. De hecho, el portero brasileño de los Diablos, Tiago Volpi, tuvo un intercambio de gestos y gritos con la afición local y al final del partido se quejó por recibir gritos homofóbicos y ser ignorado por el árbitro.

Lee también Richard Sánchez enfrentó a un policía por patear playeras del América y las regresó con su firma

Al terminar el partido, el guardameta escarlata habló ante los medios de comunicación para expresar su malestar y revelar que se quejó ante el juez central.

"Yo no sé más nada, dicen que no se puede más y que hay que parar el partido. Yo hablé con el árbitro, no hizo caso y no sé, al final la regla es una regla, después es otra. No sé si se puede o no se puede, le hablé al árbitro para parar el partido justo por eso y no me dijo nada, no me hizo caso" confesó Volpi.

Tiago Volpi nos contó que le pidió al árbitro Rafael López PARAR EL PARTIDO entre @CruzAzul y @TolucaFC debido al grito prohibido que se escuchó varias veces cuando despejó en el Estadio Ciudad de los Deportes.



El silbante no le hizo caso al portero de Toluca.



⬇️🔉🔍🏟️⚽ pic.twitter.com/DGDAtvNyc3 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) July 21, 2024

Lee también Narrador de ESPN llama "falsa rubia" a una futbolista del América

Al ser cuestionado si le afecta recibir el grito homofóbico por el cual México ha recibido castigos y está advertido por la FIFA, el portero agregó:

"Yo creo que es una regla y estamos tratando de que no haya en el mundo que vivimos hoy, que no haya ese tipo de cosas siempre digo que hay que respetar, al final es parte de la sociedad que vivimos hoy y si ya está prohibido no se puede hacer".

Lee también ¿Festejó el gol? Tunden a árbitro por felicitar a Henry Martín tras anotar en el Juárez vs América