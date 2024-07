Richard Sánchez enfrentó a un policía por patear playeras del América y las regresó con su firma

Este sábado el América logró una victoria agónica en su visita a la frontera, en casa de los Bravos de Juárez. Así, cortaron la racha de derrotas fuera de casa y se despidieron de la Liga MX previo al parón del Apertura para jugar la Leagues Cup con una alegría para sus aficionados, quienes pintaron el estadio Olímpico de amarillo.

Al final del partido que ganaron gracias al gol de Rodrigo Aguirre al minuto 92, los jugadores caminaron hacia el túnel que lleva a los vestidores y que está junto a la tribuna visitante, donde cientos de aficionados azulcremas se acercaron a la reja que los divide del campo de juego para saludarlos y lanzarles camisetas para que estampen sus firmas y se lleven un recuerdo para toda la vida.

Muchos de los jugadores americanistas no se detuvieron, a excepción del paraguayo Richard Sánchez, que no sólo se tomó el tiempo de firmar las camisetas de sus aficionados, sino que encaró y regañó a un policía que las pateó.

¡RICHARD SÁNCHEZ RESPECT😎!



¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR EL AMÉRICA?

Por ser el equipo campeón de la Liga MX del torneo pasado, las Águilas no jugarán la fase de grupos de la Leagues Cup. En dicho torneo, esperan en la fase final por el líder del grupo integrado por el Houston Dynamo, Real Salt Lake y el Atlas.

Sin embargo, tendrán dos amistosos contra rivales de la Premier League como lo son el Chelsea y el Aston Villa, a quienes enfrentará el 31 de julio y el 3 de agosto respectivamente. Contra los Blues jugará en el estadio Mercedes Benz de Atlanta y a los Villans en el estadio Soldier Field de Chicago.

“Particularmente tengo el pensamiento de que cuando priorizas una a otra competición le dices al grupo que una no es tan importante y no me gusta. Tenemos una filosofía muy clara de estar enfocados en el próximo partido y la próxima competición, que es la Leagues Cup, pasa a ser nuestra prioridad” declaró André Jardine en conferencia de prensa al final del partido contra Juárez.

