Sólo América y Mazatlán FC, propiedad de Televisa y TV Azteca, responden en la Leagues Cup

En medio de la crisis que vive el futbol mexicano, los “poderosos” sacan la cara por la Liga MX. Televisa y TV Azteca, señalados como culpables, muchas veces, de todos los males, le dan un pequeño respiro al balompié nacional.

América, propiedad del opulento monopolio televisivo, y Mazatlán FC, pertenencia de la televisora dirigida por Ricardo Salinas Pliego, son los únicos equipos mexicanos que sobreviven en esta Leagues Cup 2024.

De los 18 clubes que enfrentan la Liga MX, dos disputarán la ronda de cuartos de final. Mismo caso que en la pasada edición 2023, cuando Rayados y Querétaro buscaron su boleto a semifinales y sólo Monterrey lo consiguió, aunque fue el Inter Miami el campeón de la primera Leagues Cup oficial.

Hoy, el favorito América y el sorpresivo Mazatlán buscan plantarle cara a los equipos estadounidenses, que recientemente presumen dominio sobre el futbol mexicano, tanto a nivel clubes como en Selección Nacional.

En el afán de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol por alejarse de la Conmebol y acercarse más a la US Soccer, los dividendos no han sido los esperados y las humillaciones no han faltado. Hoy, contra Colorado y Filadelfia, Águilas y Cañoneros, respectivamente, quieren mantener al futbol mexicano en la competencia.

Emilio Azcárraga Jean quiere que su club sea el primer mexicano en hacerse con la Leagues Cup, esta nueva competencia a la que todavía le quedan tres años de contrato entre conjuntos de la Liga MX y la Major League Soccer. Así lo ha manifestado y así quiere que sea.

Es turno del América y el cuadro del Pacífico para responder a las burlas y humillaciones que han golpeado a la Liga mexicana en esta competencia, que parece más un estorbo que un progreso.