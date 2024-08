Leagues Cup: El Mazatlán FC busca su boleto a la Semifinal

Contrario al pésimo arranque en el Apertura 2024, en el que ocupa el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con un punto de 12 posibles, el Mazatlán está gestando una hazaña histórica en la Leagues Cup, donde buscará superar al Filadelfia Union y colarse entre los cuatro mejores del torneo.

Los Cañoneros empezaron su camino en esta Leagues Cup con una derrota ante New England Revolution y desde entonces enmendaron su camino, y con triunfos sobre el Nashville, DC United y la clasificación agónica contra Cruz Azul en penaltis, se convirtieron en una de las grandes revelaciones. Pero no están conformes. “Estamos muy contentos de seguir avanzando, con humildad buscaremos dar la sorpresa” declaró Víctor Manuel Vucetich, director técnico del equipo.

El Rey Midas, quien tiene un sinfín de batallas internacionales en su espalda, reconoce que “en estos partidos hay que salir a ganar, no se puede especular”, y confesó que “no tenemos por qué ponernos un techo, sino seguir en el camino ascendente”. El reto de superar al Filadelfia Union no es nada sencillo. Fuera del tropiezo en penaltis en fase de grupos, no han perdido ningún partido y el mexicano Bryan Colula lo sabe. “Todos los partidos que hemos jugado han sido difíciles y lo afrontaremos desde la humildad y el trabajo en equipo. Lo jugaremos como una final más. Sabemos las recompensas que pueden venir y estamos trabajando para ello” declaró el jugador mazatleco. Nicolás Schiller