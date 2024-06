Sofía Reinoso, la kayakista mexicana que es pionera de su disciplina

Sofía Reinoso encontró a los 13 años de edad en el kayak a su aliado ideal, un amigo que llegó a su vida por herencia familiar y que hoy la tiene cerca de cumplir su segunda experiencia en la competencia máxima, como lo serán los Juegos Olímpicos de París.

La joven, quien en el inicio de su trayectoria batalló por la falta de instalaciones, compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el gran valor que tiene destacar fuera de casa y ser considerada en el extranjero como pionera de esta actividad en el país.

“Es difícil ser pionera, pero me siento muy feliz de ser yo quien hace crecer este deporte en México. Una de mis metas más importantes es que más gente conozca este deporte, darlo a conocer me da mucha felicidad y espero inspirar a más personas”, comentó.

Reinoso, quien ganó su lugar a París 2024 luego de quedarse con la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom en Brasil, reconoció que una parte vital para su impulso fue su familia. “Mis papás son kayakistas y ellos me enseñaron, fue mi pasión desde pequeña y se convirtió en mi forma de vida. Siempre me ha gustado estar en los ríos y la naturaleza, en un principio sufrí por las instalaciones, pero me metí a una universidad en línea y así pude ir a estudiar a Francia”, comentó la poblana de nacimiento.

Por último, Sofía Reinoso reiteró su deseo de ver a más mexicanos interesados en su deporte durante los Juegos Olímpicos, para que con ello pueda tomar impulso y exista mucho más apoyo: “Estoy segura que muchas personas estarán atentas a nuestro camino en París 2024, creo que es una gran oportunidad para que la gente se acerque y conozca nuestra trabajo. Estoy muy segura de que les encantará”, finalizó.