Shakira volvió a Barcelona para ir al GP de España; ¿apoyó a Lewis Hamilton?

Desde hace algunas semanas ha surgido el rumor que entre Shakira y Lewis Hamilton hay una relación, pero nada de esto está confirmado.

Lo que sí sucedió es que la cantante colombiana regresó a Barcelona, ciudad en la que vivió durante años con su ex Gerard Piqué, para disfrutar del Gran Premio de España 2023.

La también bailarina nacida en Barranquilla estuvo presente este domingo en la séptima carrera de la temporada y se le vio muy feliz y contenta al ver la máxima categoría en Montmeló.

Incluso en sus redes sociales ella compartió una foto con la descripción: "Nice to be back in Barcelona! (Encantada de estar de vuelta en Barcelona)".

Shakira en el GP de España

El podio del Gran Premio de España

Max Verstappen, Lewis Hamilton y George Russell fueron los tres pilotos que subieron al podio en el Gran Premio de España, en Barcelona.

El neerlandés fue el gran ganador, mientras que los británicos hicieron el 2-3, en el orden antes mencionado.

Por otro lado, Checo Pérez acabó en el puesto cuatro, después de haber largado en la P11 por la mala clasificación que tuvo el sábado al quedar fuera en la Q2.