Sergio Canales fue presentado en Rayados y aseguró: "Vengo a ganar y conseguir cosas grandes"

Este lunes el Club de Futbol Monterrey sacudió el mercado anunciando la 'bomba' de Sergio Canales como refuerzo para este torneo.

El mediocampista, proveniente del Real Betis e integrante de la Selección de España, dio sus primeras palabras como jugador de Rayados y aseguró que está en el mejor momento de su carrera, que viene a ganar grandes cosas y destacó el rol de sus compañeros mexicanos para tomar la decisión.

“Hace un tiempo decidí que me apetece mucho una experiencia fuera de nuestra casa, donde hemos estado en toda mi carrera. México es un país que nos encanta, hemos ido varias veces. La cultura, la comida, las personas que hemos conocido, y bueno, desde el primer momento mostraron mucho interés y confianza. Andrés Guardado será de los mejores amigos que hice en el futbol, me ayudó mucho a tomar esta decisión él y su familia. Igual Héctor Moreno, tenemos muy buena relación y son cosas que ayudan mucho. Tengo muy buena relación con Carlos Vela… Por A o por B la relación que he tenido con los mexicanos me han ayudado a tomar la decisión” comentó Canales.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera. Me siento muy ilusionado y con ganas de conseguir grandes cosas con el Monterrey". @SergioCanales 🗣️💙



Canales, canterano del Racing de Santander y con pasado en equipos como el Real Madrid, Valencia y Real Sociedad, destacó que su estilo de juego ayudará al poderoso ataque de los Rayados para conseguir más goles.

“Soy muy competitivo. Me gusta mucho trabajar, por características soy más de llevar la pelota, soy muy pesado en intentar y participar en el juego. Ayudar a mis compañeros en tener buenas situaciones de gol e intentar que el equipo juegue bien. Me siento en uno de los mejores momentos de mi carrera sin dudas. Sobre todo en lo que mas mentalizado estoy, es en ganar todo lo que haya. Estoy muy ilusionado con este proyecto, vengo a ganar y conseguir grandes cosas. Voy a ir a por todas” agregó.

