Santiago Giménez y sus emotivas palabras al ganar la Eredivisie: "Es un sueño"

Santiago Giménez y el Feyenoord coronaron este domingo una temporada increíble con el título de la Eredivisie.

Una competencia en la que el exjugador de Cruz Azul sufrió para volverse titular y después del voto de confianza de Arne Slot respondió con goles.

Santiago, suma en la presente temporada 15 goles y a dos fechas del final, lucha por el título de goleo de la competencia, que su mando con el campeonato fue definido como un sueño.

“Es un sueño ser campeón. Cuando llegué y vi el día a día donde todos mis compañeros daban el máximo y les veía con esa hambre de querer ganar. Toda la gloria a Cristo porque sinceramente él estuvo en las peores, fue quien me sanó y salvó. Hoy estamos aquí celebrando su gloria porque al final de cuentas él es todo para mí", comentó en entrevista con TUDN.

Giménez, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de todas las personas que estuvieron en sus peores momentos, asegurando que todo lo vivido fue bueno y le dejó aprendizajes.

"Estos son los momentos más hermosos de la vida porque te pones a ver todo lo que has atravesado, quiénes estuvieron, toda la familia y cómo desde el principio me apoyaron. Estos momentos es cuando vas para atrás y recuerdas que todo eso y al final sabes que no fue algo malo, fue algo bueno y todo es aprendizaje”, finalizó.