Santiago De La Fuente, un campeón en ascenso tras una vida dedicada al golf

El 2024 será un año que jamás olvidará el joven golfista mexicano Santiago De La Fuente, quien dio el salto del amateurismo al profesionalismo entre un campeonato y participaciones en tres de los cuatro Majors.

Originario de Ocotlán, Jalisco, De La Fuente trascendió fronteras y es el orgullo de sus padres Patricia Del Valle y Gerardo De La Fuente, quienes lo acompañaron esta semana en Cabo San Lucas para ver su debut en el World Wide Technology Championship, su séptimo torneo del PGA Tour.

"Siempre, toda la vida para él todo era golf. Lo que encontraba lo convertía en palo de golf y hasta la fecha, él es feliz con el golf. Nunca fue obligado, es su pasión", confesó a EL UNIVERSAL Deportes la madre del talentoso deportista mexicano.

Como la gran mayoría de los golfistas, Santiago fue a Estados Unidos a buscar su oportunidad en el máximo circuito y su padre, recuerda cómo su hijo, hoy graduado de la Universidad Houston, le insistió para cumplir con su propósito de vida.

"Santiago nunca tuvo muñecos, carritos, sus juguetes fueron palos y pelotas de golf. Me tiene muy marcado que desde muy chiquito sabía lo que quería", agregó su padre.

Este año, se proclamó campeón del Latin America Amateur Championship, lo que significó su pase a disputar el Masters de Augusta, el US Open y The Open Championship.

"No estuvimos con él en el torneo, no lo quisimos ver juntos porque era mucha la presión, pero cuando ganó fue algo inolvidable, una emoción superior, lo más padre que yo he sentido en un torneo de Santiago", recordó con alegría Patricia.