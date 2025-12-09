Rommel Pacheco por un 2026 lleno de éxitos de la mano de los deportistas

Después de un año lleno de logros para el deporte nacional, Rommel Pacheco mira hacia adelante, planteando nuevos objetivos para la Conade y sus atletas en 2026.

Con metas claras en competencias con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, el directivo espera dar pasos firmes, con la intención de seguir cambiando la perspectiva de la sociedad.

“Hay mucho por hacer, pero vamos en buena dirección, transformando el deporte y la Conade. En 2026, iniciamos con los Juegos Olímpicos de Invierno, luego los de la Juventud y los Centroamericanos, que son parte del ciclo; dan puntos y es importante que el mayor número de atletas se clasifique para conseguir medalla”, aclaró.

El exatleta consideró vital para lograr las metas la unión de todas las instituciones que impulsan el deporte, compartiendo con los equipos multidisciplinarios los planes de trabajo.

“Queda seguir estructurando el deporte, trabajar de la mano con el Comité Olímpico, Paralímpico y las federaciones, para hacer una planificación entre todos”, dijo. “Se les pidió su programa anual, pero lo quiero rebotar con los atletas y entrenadores para que sea adecuado”. Leobardo Vázquez Hernández