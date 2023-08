Ricardo Salinas Pliego reveló que Carlos Albert le confesó su amor y aseguró: "No es ratón verde, es ratoncita"

En el último tiempo, es común ver al fundador de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, envuelto en polémicas por opinar de temas controversiales o por involucrarse en peleas y discusiones con otras figuras públicas, ya sean políticos, celebridades, deportistas o en este caso, periodistas.

Con su estilo característico en redes sociales, Salinas Pliego reveló que el exfutbolista Carlos Albert le confesó su amor en estado de ebriedad y que lo rechazó, motivo por el cual Albert se habría molestado con él.

“La verdad es que Carlitos es desviadito y está enamorado de mí, un día ya borracho me lo confesó, pero yo le dije que no le hago a esas cosas y pues se sintió rechazado y ofendido… es por eso que siempre me está atacando, entiéndanlo por favor. Recuerdo que ese día Carlitos se puso a llorar y muy triste me dijo que se la iba a pagar por haberlo rechazado, y puessss… ya ven como siempre me tiene en su mente y su dolor no ha terminado” apuntó Salinas.

Así mismo, en respuesta a esta primera publicación, agregó que "No es ratón verde, es ratoncita" haciendo alusión al podo de "Ratones verdes" que tuvo la Selección Mexicana que integró Albert en la década de los 70 por no clasificar al Mundial de Alemania 1974.

