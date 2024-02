Ricardo Peláez sobre las constantes críticas que recibe: “Me vale madr* lo que digan”

En las últimas semanas, Ricardo Peláez ha estado en boca de todos al abandonar TUDN y regresar a ESPN.

La decisión del exfutbolista desató los comentarios en redes sociales por los constantes y radicales movimientos que tiene como analista.

Lee También David Faitelson reconoce que inventaban que el América compra árbitros: “Nos ayudó a crecer”

El ex director deportivo decidió aparecer en el canal de YouTube, Peleche En El Estuche, y fue cuestionado por el Escorpión Dorado sobre las críticas que recibe por ser un “mercenario del futbol” al cambiar de equipo continuamente.

“Si me buscan, ¿qué hago?, entonces [digo]: no, señores, no quiero ser directivo porque me van a decir mercenario. ¡Me vale madres lo que digan!”, respondió contundentemente el mundialista con la Selección Mexicana en Francia 1998.

Lee También David Faitelson aclara que no inventaron las ayudas arbitrales al América: “Esos tiempos existieron”

No obstante, Ricardo Peláez explicó el motivo por el cual ha decidido hacerse cargo de diferentes clubes en la Liga MX y cambiar de televisora a lo largo de su etapa como analista.

“Una cosa es el profesionalismo y otra cosa es el amor a la camiseta. Soy un agradecido [porque] el futbol me ha abierto las puertas como directivo y como comentarista”.