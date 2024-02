Galilea Montijo revela que regañó a Cuauhtémoc Blanco por pegarle a David Faitelson

Uno de los momentos del que a David Faitelson le ha generado infinidad de burlas en redes sociales es el golpe que recibió por parte de Cuauhtémoc Blanco.

Los hechos ocurrieron en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente durante un partido entre América, club donde militaban Blanco, y Veracruz.

Faitelson cubrió el partido y el futbolista le soltó un golpe en el rostro desde una ventana de los vestidores del estadio, hecho que recordó David en el programa Netas Divinas y donde Galilea Montijo, expareja del americanista, reveló que regañó a su entonces pareja.

“Cuando vio el momento, me vio en Veracruz abajo del vestidor, dijo ‘ah, este gordito me las va a pagar todas’ me dio un golpe muy ligero, no pegaba”, aseguró Faitelson.

Galilea Montijo recordó que en ese momento sostenía una relación sentimental con Cuauhtémoc Blanco y tras la agresión al periodista lo regañó.

“Se comentó el punto porque justo fue en esa administración (mi noviazgo) y le dije ‘no se vale’”, aseguró la conductora.

“Yo sí estoy en contra de cualquier tipo de violencia y aparte que fue escondido, sacó la mano y no está padre, sacó la manita, pensó que nadie lo veía y te dio un fregadazo que no está padre y menos de un deportista”, agregó Galilea, quien le preguntó a Faitelson si con el paso de los años habló con Cuauhtémoc, a lo que el periodista dijo que sí e incluso no le guarda rencor.

“En el futbol he conocido gente. Buena y regular, él (Blanco) está dentro de los buenos”, compartió David.

