Reinaldo Rueda y su reflexivo mensaje previo al México vs Honduras: La agresión a Aguirre fue un acto criminal

Han pasado tres días de la agresión que sufrió Javier Aguirre en Honduras y esa situación sigue siendo el centro de la eliminatoria entre México y la Selección Hondureña, que buscan su pase al Final Four de la Nations League de la Concacaf.

La Selección Mexicana cayó 2-0 frente a Honduras en el estadio General Francisco Morazán, pero lamentablemente el buen triunfo catracho se vio manchado con la descalabrada que sufrió el Vasco Aguirre, tras un proyectil arrojado desde las tribunas. Un acto "criminal" para Reinaldo Rueda.

“Aprovecho que estoy aquí para lamentar ese hecho. Es lamentable que pase esto, siento vergüenza, por todo, como hondureño, que suceda eso en una plaza de trabajo, ante un colega, ustedes vieron el video, pude ser yo o alguien nuestro. Es un acto criminal, de cobardía", aseveró el técnico de la Selección de Honduras.

Lee también Santiago Giménez regresa a los entrenamientos con el Feyenoord

El timonel colombiano señaló al culpable de lo sucedido como un "descerebrado" y pidió también que la prensa tenga un mejor discurso y evite alimentar rivalidades que no existen.

"No podemos ser el blanco de un desquiciado mental de un descerebrado, no sé por qué se dejó llevar. Ya había terminado el juego, no hubo expulsados, nada anormal. Ustedes (la prensa) juegan un papel determinante, deben de orientar a la afición, evitar y educar, evitar que sucedan, con su postulado de comunicadores. Hoy en día, la afición se deja incendiar, provocar por cosas que no existen, que sólo están en la fantasía de algunos", agregó Rueda.

Lee también Javier Aguirre previo al juego ante Honduras: No encuentro problemas, no he visto a mi equipo con mala actitud

FOTO: IMAGO7 - Javier Aguirre termina descalabrado

Lee también Concacaf sanciona a Honduras tras agresión a Javier Aguirre

En Europa somos subdesarrollados

Situaciones como las que pasaron en Honduras no ayudan en nada al futbol de la Concacaf, al contrario, resta y Reinaldo Rueda considera que por actos de esta índole, en Europa los ven como "países subdesarrollados".

"Ustedes juegan un papel vital, nosotros somos una vergüenza ante Europa y ante el mundo, nos miran como los subdesarrollados, siempre nos miran como si estuvieramos en vías de desarrollo. Lo sufre uno cuando está en Europa, nos subvaloran, eso da cólera", lanzó contundente.

"Nosotros hacemos grande el futbol o que cada vez se destruya más. Nosotros tenemos que etiquetarlo y quererlo bien. Cuando no tenemos empleo o estamos en casa sin contrato, son horas y días difíciles; cuando lo tenemos, le damos patadas”, concluyó el experimentado Reinaldo Rueda.