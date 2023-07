Recupera Daniel Ricciardo su amor por la Fórmula 1: "Soy de nuevo el viejo Daniel"

Es oficial. El piloto australiano, Daniel Ricciardo, correrá con AlphaTauri en el próximo Gran Premio de Hungría. Y es que, en entrevista con el canal de YouTube de la Fórmula 1, Ricciardo confesó que "está entusiasmado" por formar parte del equipo.

"Es un reto, sin duda, entrar e intentar empezar de cero, pero también siento que he pasado por muchas cosas en los últimos años y que no me asusta nada de lo que se me ponga por delante", reconoció.

Aun así, mostró preocupación por las limitaciones de su nuevo monoplaza. Especialmente, porque el diseño no se asemeja al que previamente ha utilizado en Red Bull.

"Soy consciente de que el coche va a tener sus limitaciones. Puede que no tenga tanto agarre como el Red Bull que piloté hace unos días, pero si se siente relativamente equilibrado. Es algo con lo que puedo trabajar", explicó el piloto.

¿Cuánto tiempo competirá con AlphaTauri?





En lo que resta de la temporada, Daniel Ricciardo estará de "préstamo" con AlphaTauri para sustituir al piloto neerlandés, Nyck De Vries.

"He formado parte de la familia Red Bull durante mucho tiempo, y sé que estas cosas pueden pasar. Así que, aunque estaba seguro de que me tomaría un tiempo libre este año, en el fondo de mi mente sabía que tal vez recibiría una llamada", reconoció.

En días anteriores, la escudería austriaca anunció que cedió a Ricciardo "con efecto inmediato" a AlphaTauri, equipo que también es propiedad de Red Bull.

"Perdí algo de amor por las carreras al no tener confianza y es algo clave en un mundo en el que luchas por ser el mejor. Dejas de disfrutar tanto y volver a la familia Red Bull ha sido muy positivo. Soy de nuevo el viejo Daniel, el que está enamorado de este deporte y quiere ir a por todas. No tengo miedo a nada", finalizó.