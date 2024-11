Raygun, la polémica bailarina de Australia en los Juegos Olímpicos anuncia su retiro del breakdance

La australiana Rachael Gunn, conocida como B-Girl Raygun en el mundo del breakdance ha compartido una triste noticia, al confirmar su retiro profesional tras meses complicados y llenos de comentarios negativos sobre su estilo.

Raygun, quien se volvió tendencia en redes sociales tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, estableció en una reciente entrevista entrevista en su país la decisión de alejarse de las competencias por temor a seguir recibiendo burlas.

Lee también Fernando Valenzuela Jr comparte emotiva frase de despedia a su padre: "No te me vayas todavía"

La ahora ex bailarina, que hace unos meses logró colocar su nombre en lo más alto, luego de darse a conocer ranking mundial por parte de la World DanceSport Federation, agregó que cualquier participación se llevará a internet y se olvidarán de su esfuerzo.

"No tenía control sobre cómo me veía la gente o quién era yo. Quería seguir compitiendo, pero ahora me parece difícil hacerlo. Habrá mucha expectación, la gente lo grabará y lo publicará en internet", comentó a la radio australiana 2DayFM.

Lee también Julión Álvarez presume amor por Cruz Azul rumbo a la liguilla de la Liga MX

Rachael Gunn, de 37 años de edad finalizó contando que seguirá bailando, ya que es su mayor pasión pero ahora únicamente para su entorno privado.

"Bailar es muy divertido y te hace sentir bien. No creo que nadie deba sentirse mal por su forma de bailar. Yo sigo bailando y haciendo breakdance, pero solo en el salón con mi pareja", finalizó.