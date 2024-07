Rafael Nadal podría retirarse del tenis después de los Juegos Olímpicos

Rafael Nadal dijo que tomará "decisiones" sobre su futuro tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde sufrió este lunes una "dura" derrota 6-1 y 6-4 ante el serbio Novak Djokovic.

"Intento mirar hacia adelante, medir hasta las olimpiadas. Cuando terminen aquí voy a tomar las decisiones que tenga que tomar en base (...) a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tengo", dijo Nadal minutos después de despedirse del torneo olímpico de singles.

"Para muchos tiene poco sentido, llevo dos años sufriendo, me he operado la cadera (...), si siento que no soy competitivo voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito", matizó el 22 veces ganador de Grand Slam, dejando abierto todas opciones sobre su futuro.

Con pocos partidos jugados en los dos últimos años a causa de lesiones, Nadal dijo que intentará "hacer lo que pueda para disfrutar, si después de acá no tengo más ganas de jugar se los comunicaré".

Pero "no puedo vivir cada día pensando si es el último o no", concluyó.

De todas formas, Nadal todavía sigue en carrera en el torneo de dobles de París-2024 junto a su compatriota Carlos Alcaraz, en busca de su tercera medalla dorada tras ganar en Pekín-2008 en individuales y Rio de Janeiro-2016 en dobles.

