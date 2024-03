Pumas, a romper racha de mal visitante contra Rayados

El proceso para convertirse en un equipo serio y candidato al título incluye victorias sobre rivales de jerarquía, pisar fuerte de local y de visita, y tener un equipo sólido en defensa y ataque. Los Pumas tienen cuentas pendientes con su afición para permitirles soñar con un campeonato, ganar fuera de Ciudad Universitaria es una de ellas y en el estadio BBVA, frente al líder del torneo Rayados de Monterrey, buscarán dar el golpe de autoridad con un triunfo que encienda la ilusión.

No será una tarea sencilla. Rayados es el único equipo sin derrotas de cara en el Clausura 2024, y por si eso no fuera suficiente, los universitarios tienen solamente una victoria en 16 años visitando la casa de La Pandilla. Previo al encuentro, Jesús Rivas, lateral de los felinos, aseguró que el partido será “un lindo reto donde competiremos al tú por tú” y reconoció la importancia de poder romper la racha sin triunfos de visitante. “El grupo quiere salir campeón y para eso necesitamos tener victorias de visitante”. Rogelio Funes Mori, histórico goleador del Monterrey, ahora en Pumas, no realizó el viaje a la Sultana ya que aún está en rehabilitación.