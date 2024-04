Pitcher de los Astros desea que el América sea campeón de la Liga MX

José Urquidy, pitcher mexicano de los Houston Astros, mostró su afición por las Águilas del América, equipo que quiere ver campeón en el torneo Clausura 2024.

Luego del triunfo de su equipo frente a los Rockies de Colorado en la México City Series disputada en el Estadio Alfredo Harp Helú, el de Mazatlán reveló su otra afición deportiva: el futbol.

"Desde niño siempre he sido americanista. Siempre me ha gustado el América, desde que veía a Cuauhtémoc Blanco, también conocí a Memo Ochoa. Que sean campeones", declaró lanzador Tricolor.

Previo al juego del sábado, José Urquidy convivió con Israel Reyes, defensa del América y reconoció sentirse contento con el apoyo que ha recibido de otras organizaciones en México.

"Me emociona mucho. Al igual yo, he conocido muchos jugadores profesionales y no sólo en el futbol, también en el tenis, otros deportes. En Houston hay gente que invito para convivir y me da gusto que me reconozcan. De antemano sabemos que quien vaya es bien recibido y ojalá así sea", explicó.

José Urquidy lanzando con los Astros de Houston / FOTO: AP

José Urquidy recibió regalo especial de Jorge Campos

Todos en algún momento de nuestras vidas soñamos con portar un jersey al estilo de Jorge Campos. José Urquidy, pitcher de los Astros recibió uno como obsequio del propio exportero de la Selección Mexicana.

"Yo no sabía que iba a venir, me avisaron un día antes, que iba a cantar el playball del primer juego. No estaba preparado, me dijeron que saliera a saludarlo y me regaló ese jersey. Me prometió que irá a Houston y yo le daré la mía", relató el mazatleco.

Urquidy comenzó como todo niño viendo futbol; sin embargo, el destino lo llevó a otro deporte sin dejar de lado su afición por el balompié.

"Yo de pequeño veía mucho futbol y beisbol. Hubo un tiempo donde ya me desafane de eso y sólo fue el beisbol, pero en Houston también tengo un paisano que es Héctor Herrera", concluyó.