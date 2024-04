Joe Espada, mánager de Astros, maravillado con la Ciudad de México: Quiero volver con mis hijas

La victoria (12-4) de ayer frente a los Colorado Rockies fue un envión anímico para los Astroa de Joe Espada, quien se dijo encantado con la experiencia en la Ciudad de México.

El manager puertorriqueño asegura que la México City Series ha sido una magnífica experiencia y no descartó volver con sus hijas a conocer más de la capital azteca.

"Lo que me llevo de este corto viaje es que quiero visitar la ciudad, traer a mis hijas. Les encantaría la comida. Mis hijas aman las ciudades grandes, les gusta el ruido y el movimiento y disfrutarían esta ciudad. Como dije, es una estadio precioso, la fanaticada ha sido increíble y que Astros visiten la ciudad", declaró Espada.

El ambiente en el Estadio Alfredo Harp Helú ha sido una verdadera fiesta y así lo reconoce el mánager de Houston, que destaca la pasión y amor por el beisbol.

"He disfrutado mucho la comida. He tenido conversaciones con la grada y sabemos que Houston está en la frontera con México, pero la pasión y el amor, la energía no sabía que era tan grande por los Astros", agregó.

Espada espera que la visita a México sirva para revertir el mal inicio de temporada, luego de llegar a la territorio mexicano con récord de siete victorias por 19 derrotas.

"Excelente. La energía, la pasión, el entusiasmo, el hotel lleno de fanáticos y lo sientes lleno de amor. Ha sido una experiencia buena. Hay que usar esta serie con trampolín y la ofensiva fue una buena reacción de los muchachos. Entrar al terreno de juego con esa mentalidad", aseveró.

Mauricio Dubón, otro enamorado de México

El outfielder hondureño de Houston, Mauricio Dubón, se mostró feliz y agradecido con las muestras de cariño que han recibido los Astros en su visita a la Ciudad de México.

"Si por nosotros fuera jugaríamos más Series aquí. Me quedo con el cariño de la afición. La comida de 10, comimos tacos en la calle, muy bueno todo", explicó el pelotero quien tampoco dejó pasar la posibilidad de "tomar tequila".