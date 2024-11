PGA Tour: ¿Quiénes son los golfistas mexicanos que estarán en el World Wide Technology Championship?

Esta semana se llevará a cabo la edición 18 del World Wide Technology Championship, el torneo pionero de golf en México que por segundo año consecutivo, tendrá como escenario el campo de golf El Cardonal de Diamante, el exclusivo primer diseño del legendario Tiger Woods, donde entre los 120 golfistas que competirán por la gloria, destaca la presencia de cinco mexicanos.

Ellos son Raúl Pereda, Emilio González, Santiago De La Fuente, Isidro Benítez y Omar Morales, quienes realizaron el golpe inaugural este martes, en la ceremonia de inicio del torneo. El primero de ellos, con la mayor presión por destacar al ser el único con tarjeta dentro del PGA Tour.

Pereda, de 28 años originario de Córdoba, Veracruz, hizo su debut este año en el máximo circuito. Santiago De La Fuente, se ganó su lugar en el WWTC a través del Clasificatorio Mexicano, experiencia la cual recordó entre risas.

"Estuvo chistoso porque el clasificatorio fue el lunes, el sábado en la noche se casó mi hermano en Ocotlán, Jalisco, y me fui de la boda al aeropuerto, del aeropuerto al campo, practiqué, me fui a dormir y cuando salí no quería estar ahí. No me sentía nada bien para jugar y se dieron las cosas, jugué muy bien, tiré 11 abajo y cambié mi vuelo y me fui lo antes posible de regreso a mi casa a descansar. Creo que me puede servir mucho el tener la experiencia de haber jugo bien en este campo y no queda nada más que pararnos el jueves y darlo todo" reveló a pregunta expresa del UNIVERSAL Deportes.

Por su parte, Isidro Benítez considera que está un paso por delante de los demás al ser el ganador del Match Play que se disputó en El Cardonal hace unas semanas.

"Traigo una ligera ventaja porque conozco el campo más que muchos, la verdad es que me siento casi local. Me encanta el campo, está en muy buenas condiciones. He trabajado mucho el tema mental, tuve una lesión grave que me dejó cinco meses fuera y apenas estoy regresando. Me estoy preparando lo mejor pero siempre con muchas ganas y entrega" declaró.

Emilio González, de San Miguel de Allende, aseguró que está "muy contento de estar en mi país jugando en la gira más alta, contento de tener esta gran oportunidad aquí en Los Cabos" y finalmente Omar Morales, que a pesar de ser el más joven del grupo de golfistas mexicanos con 21 años, es top 5 del PGA Tour University, confesó estar "muy emocionado por empezar la semana y jugar nuevamente un torneo de la PGA".

