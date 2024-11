Erik van Rooyen, listo para defender el título del World Wide Technology Championship en Los Cabos

El año pasado, el golfista sudafricano Erik van Rooyen ganó el segundo trofeo de su carrera en el World Wide Technology Championship de Los Cabos, en medio de una semana especial y emotiva tras enterarse de la inevitable muerte de uno de sus mejores amigos, Jon Trasamar. Ahora, de regreso en el campo El Cardonal de Diamante, el nacido en Bellville buscará defender su corona.

Emocionado ante el pronóstico de viento que pueden favorecer a su juego esta edición, van Rooyen confesó que "tengo el privilegio de ser el campeón defensor y espero que sea una buena semana. Es la primera vez que puedo defender los torneos que he ganado como profesional. Es la primera vez que experimento esto. Creo que conlleva un sentido de responsabilidad. Al mismo tiempo, desde el punto de vista del golf, espero mostrar las mismas habilidades que el año pasado. Entonces estaba en una posición diferente, a punto de conservar mi tarjeta del Tour. Llegaba a esta semana en el puesto 125 y todo lo que pasó con mi amigo Jon el miércoles del torneo afectó a mi forma de afrontar la competencia".

El sudafricano de 34 años comparte con gran sabiduría que hay muchas cosas más importantes que el golf en la vida; sin embargo, salir campeón en Los Cabos le entregó una tranquilidad distinta de cara al futuro en su carrera y despertó su ambición de levantar el trofeo una vez más.

"Este año estoy mucho más cómodo con mi posición en la FedExCup. Creo que me encantaría colarme entre los puestos 51 al 60. Este va a ser mi último torneo en el PGA TOUR esta temporada, así que si puedo defender este título, creo que sería la cereza del pastel. Creo que eso tienes cuando ganas, mucha más confianza. Creo que he tenido una gran temporada, sin duda la temporada más consistente que he tenido desde que empecé a jugar en el PGA TOUR. Pero de nuevo, no creo que necesariamente necesites confianza para ganar torneos. El año pasado no tenía tanta confianza y acabé ganando. Si puedo jugar como sé que puedo hacerlo, definitivamente estaré en la contienda el domingo" agregó.

Erik llega al Cardonal en el puesto 62 de la FedEx Cup con 893 puntos, en busca de los 500 que entrega este torneo y el millón 296 mil dólares que recibirá el ganador, con más experiencia y con un estilo mejorado en el campo.

"He mejorado en casi todas las categorías estadísticas. Me he enfocado mucho en mejorar mi juego corto, en concreto el chipping alrededor del green, que probablemente ha sido la parte más débil de mi juego. Si me fijo en eso, solamente en los números, tal vez soy mejor jugador que hace 12 meses, pero el golf es un juego duro, es difícil de ganar. El año pasado no había mucho viento, así que había que hacer buenos golpes. Todo se reducía al putt. Si hay un poco de viento, puede que esta semana sea diferente, pero si no, soy un gran putter, así que creo que, en general, el campo me viene de maravilla" respondió a pregunta expresa del UNIVERSAL Deportes.

Finalmente, van Rooyen compartió la iniciativa que comenzó para mantener vivo el recuerdo de su amigo Jon, a quien le dedicó su campeonato el año pasado.

"Hemos creado una beca en su nombre en la Universidad de Minnesota. Jon y yo venimos de pueblos pequeños, pero de partes del mundo completamente diferentes, humildes. Creo que una de las mejores decisiones fue ir a Minnesota, aunque no sea conocida como una escuela de golf. Así que iniciamos la beca en nombre de Jon para honrarle, pero también para poder dar a alguien una oportunidad como la que yo tuve, como la que él tuvo de dedicarse al golf y estudiar en una gran universidad como esa" concluyó.