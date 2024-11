PGA Tour: "El sueño no acaba" para Raúl Pereda

Los Cabos.— El debut de Raúl Pereda en el World Wide Technology Championship no fue el deseado, tras no pasar el corte, al firmar una tarjeta de cinco golpes sobre el par, al final de las primeras dos rondas. Este resultado es uno más en un año complicado para el golfista veracruzano, quien este 2024 disputó su primera temporada como miembro del PGA Tour y, aunque es probable que pierda su tarjeta, “el sueño no acaba todavía”.

Pereda jugó 22 eventos en el máximo circuito esta temporada y pasó el corte solamente en tres: El Puerto Rico Open, donde tuvo su mejor participación, al terminar en el puesto 42; el Texas Children’s Houston Open y el Black Desert Championship.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el joven de 28 años analizó cómo vivió este año con sabor agridulce.

“Ha sido un año de mucho aprendizaje. Poca gente lo puede ver y hay que ser demasiado objetivo para analizar esas cosas. Todo el mundo lo mide en cortes, y la verdad que eso cuesta mucho. Ha sido un año muy duro, he trabajado mucho y esta semana fue un trago un poquito más amargo”, declaró Pereda.

Con dos torneos aún por disputar en la temporada, Rául reconoce que está listo para “volver a empezar la travesura. Si ya la hice una vez, la puedo volver a hacer”.

Finalmente, estar en el PGA Tour lo llevará a crecer como deportista, ya que las experiencias vividas durante estos meses han sido valiosas.

“Lo mejor que me puede pasar es que me estoy equivocando en el mejor nivel mundo. Cuando estoy solo, a veces me vienen esas preguntas de qué hagó aquí, pero —a final de cuentas— me levanto y vuelvo a intentar, porque mi sueño no se acaba”, reiteró el jugador mexicano.