Peso Pluma y el video que revela a qué equipo de la Liga MX le va

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, tiene 23 años y está actualmente entre los artistas más escuchados a nivel mundial de Spotify con la canción “Ella baila sola”.

El nombre de Hassan es porque sus bisabuelos eran palestinos. “Mis papás son más mexicanos que el nopal”, dijo. Peso Pluma creció en el estado occidental de Jalisco.

Con su salto a la cima se ha convertido en tema de conversación y su vida en interés para muchos; sin embargo, antes de convertirse en un reconocido artista, también probó suerte en el futbol, en las inferiores de las Chivas para ser más exactos.

Pero, ¿a qué equipo le va el oriundo de Zapopan? Por su paso por el Guadalajara se le relaciona mucho con el Rebaño, pero en redes sociales ha surgido un video de Peso Pluma gritando "Arriba el Atlas". Por lo que ahora se cree que 'PP' le va a los Rojinegros.

Peso Pluma hace historia

Peso Pluma es el primer artista mexicano en alcanzar los cinco primeros puestos de Spotify Global. También ha colocado canciones en las listas Hot 100 y Global 200 de Billboard.

“Siempre escribí desde niño, me gustaba escribir mis sentimientos. Ya después me di cuenta que hasta rimaba y se me facilitaba componer y escribir cosas que a lo mejor en ese momento decía ‘¿cómo es posible que alguien de mi edad pudiera escribir cosas tan profundas?", dijo en entrevista para la agencia AP.

Como muchos intérpretes de corridos tumbados, Peso Pluma aborda abiertamente la temática de las armas y drogas en su música, que mezcla instrumentos acústicos con influencias urbanas.

