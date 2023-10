¡Pésimas noticias! Neymar sufre rotura de ligamento cruzado

Neymar será sometido a una cirugía en la rodilla izquierda que lo dejará alejado de las canchas por tiempo indefinido tras haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco en el partido del martes frente a Uruguay por las eliminatorias del Mundial de 2026.

La grave lesión del jugador del Al-Hilal saudí y principal estrella de la selección brasileña fue confirmada por los exámenes clínicos y de imagen a los que el futbolista fue sometido este miércoles en Sao Paulo, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

La lesión fue producto de una torsión en la rodilla en una jugada fortuita al final del primer tiempo del partido del martes en que Uruguay se impuso por 2-0 a Brasil, en el estadio Centenario de Montevideo por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Brazil's Neymar is carried off the pitch on a stretcher after being injured during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup 2026 against Uruguay at Centenario stadium in Montevideo, Uruguay, Tuesday, Oct. 17, 2023. (AP Photo/Matilde Campodonico)