AMLO felicita que el boxeador mexicano, Marco Verde, vaya a pelear por la medalla de oro en París 2024

Al revela que le gusta el box y lanzando desde su atril unos derechazos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su alegría porque ayer el boxeador mexicano, Marco Verde, avanzó a la final de la categoría de los 71 kilogramos y peleará, este viernes, por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El jefe del Ejecutivo federal informó que estuvo muy pendiente de la pelea y reveló que hay ocasiones que práctica box pues “se suelta uno pegándole al costal”.

“Hablando de pleito, pero este sí muy legal, oficial, cuanta alegría me causó lo de Marco Verde, que ayer ganó la pelea y el viernes va por el oro. Y Marco, vamos a estar todos, todos pendientes. Es la no violencia, pero en el caso del boxeo está permitido".

“Yo estaba pendiente y me dio mucho gusto porque ya está asegurada la (medalla de) plata y está echado para adelante, está encarnando la voluntad del triunfo de México”.

Marco Verde avanzó a la final en el boxeo de París 2024 - Foto: AFP

En conferencia de prensa, el Mandatario federal indicó que es probable que este viernes, a las 13:00 horas, vea la pelea por la medalla de oro.

“A mí me gusta el box, no hablo del box político, pero este me gusta mucho. A veces hago cierto ejercicio, hago box de vez en cuando, además suelta uno ahí pegándole al costal.

“Es como cuando se batea y viene la pelota y uno la carita de alguien y… Tómala. Pero el deporte es algo excepcional, una gran belleza, no solo es el deporte, es una cuestión bella, todo lo que se está viendo en la Olimpiada, son cosas excepcionales”.

El presidente López Obrador destacó los músculos del boxeador sinaloense, los cuales, en tono de broma, afirmó que proviene de la comida tradicional de esa entidad.

“Miren los conejos eh, puro machaca, callo de hacha, también aguachile, chilorio”.