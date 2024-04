Osmar Olvera enfocado en buscar “la excelencia” para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París

El clavadista Osmar Olvera puso fin al fogueo internacional con su participación en la súper final de la Copa del Mundo en China, donde obtuvo dos medallas de plata. Ahora comienza un “proceso muy padre” de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Será muy bonito estar todos los días enfocados en mejorar y ver qué es lo que hace falta para buscar la excelencia, hay que afinar detalles, que son los que hacen la diferencia”, comentó el capitalino a su llegada a México.

Los chinos son los principales rivales de Osmar, aunque en el Campeonato Mundial y el serial de las copas del Mundo ya demostró que los puede superar, sin embargo, no se confía.

“Es (conseguir) arriba de 500 puntos para pelear el oro, es el objetivo, es por lo que voy a estar entrenando y enfocado en hacer eso, se les puede ganar, no es imposible”, afirmó el multimedallista.

Olvera Ibarra adelantó que “la lista de clavados no cambiará, será cuestión de platicarlo con mi entrenadora Ma Jin”, ya que con estas ejecuciones logró cinco preseas -cuatro platas y un bronce- en el serial de las copas.

“Fueron buenos resultados, subiéndome al podio en las tres fechas, creo que es importante de cara a los Juegos Olímpicos, que los jueces vean que estamos ahí luchando por las preseas”, expresó el atleta de 19 años.

Aunque Osmar ya tiene su clasificación a París 2024 en el trampolín de 3 metros sincronizado e individual, todavía tiene pendiente saber si podrá estar acompañado de su entrenadora, ya que por cuestiones legales no han estado juntos en los eventos de este ciclo olímpico.

“No sé espero que sí, que Ma Jin esté en la competencia más importante de mi vida, confío que va a estar ahí y que todo va a salir bien. Ahorita que no ha ido, le mando los videos, me da sus correcciones, aunque no es lo mismo” compartió el clavadista.

Olvera Ibarra es uno de los posibles atletas que es señalado para abanderar la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos, acto que sí lo ilusiona.

“No sé, sería un honor y un placer, quién decida decidirá lo mejor”, sentenció.

