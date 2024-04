Jugadora del León Femenil acusa abandono de su equipo, tras balonazo que afectó su vista

La vida de Ana Campa, jugadora del León Femenil, dio un giro total desde septiembre de 2023. La nacida en California, Estados Unidos, recibió un balonazo en un entrenamiento, que a la fecha, le ha traído graves consecuencias.

Mediante un escrito en redes sociales, la defensa de La Fiera acusó abandono de su equipo durante su tratamiento, trámites de su incapacidad, etc.

"Lamentablemente mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Al consultar con especialistas me han dicho que mi capacidad es permanente; no podré volver a jugar futbol", escribió Campa Ávalos.

Lee también Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica termina entre las diez mejores del planeta en el Mundial de Azerbaiyán

Ana se dice cansada y desesperada, en una dura etapa que cumplirá un año y no logra salir de ella, desde su infortunio mientras jugaba para el León.

"Todo esto es muy cansado mental y emocionalmente: en el IMSS llego antes de las seis de la mañana, me atienden pasadas las nueve y parece que siempre me falta aun papel, un trámite o algo para poder avanzar", agregó.

"A más de siete meses de mi lesión, estoy cansada y desesperada, no he tomado terapias ni he tenido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos. Quiero regresar con mi familia, en Texas, pero parece que esto va para largo", concluyó.

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

El León respondió al llamado de Ana Campa

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, El León manifestó su postura sobre la situación de Ana Campa, su jugadora en el cuadro femenil.

Aseguran que "la lesión de Ana ha sido atendida desde el primer momento por especialistas de instituciones privadas, dándole seguimiento puntual en el IMSS.".

" El IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de nuestra jugadora: estamos a la espera de una resolución", agregaron.

Lee también Ali Heibati, peleador iraní de MMA patea a edecán previo a su combate