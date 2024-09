Osmar Olvera buscará una revancha personal y colectiva en Los Ángeles 2028

La ambición de Osmar Olvera por seguir haciendo historia en el deporte mexicano no se detiene. Las dos preseas que conquistó en París 2024 son apenas el inicio de sus objetivos, porque en la próxima justa quiere cobrar revancha... Por él y varios más.

“En Tokio [2020], me quedé fuera de la final. Fui por la revancha a París y me subí al podio. Ahora, ya me subí al podio, pero quiero la medalla de oro. Esa va a ser la mentalidad dentro de este ciclo de Los Ángeles 2028”, expresó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Los rivales a vencer son los clavadistas chinos, con quienes tiene una rivalidad desde la infancia, porque “a los ocho años vi mis primeros Juegos Olímpicos, vi a Germán Sánchez e Iván García, a Alejandra Orozco con Paola Espinosa, y a Laura Sánchez ganar sus medallas. Me acuerdo ver siempre a los chinos en primer lugar. Desde ahí dije ‘ellos siempre ganan y yo les quiero ganar’”.

En París 2024 casi lo logra junto a Juan Celaya, en la prueba de trampolín tres metros sincronizados, donde —además de quedarse con la plata— “nos quedamos con esa satisfacción de que fuimos mejores que ellos y sintieron que habían perdido”.

Para Los Ángeles 2028, Olvera intentará sacarse “esa espinita” por él y por los demás clavadistas mexicanos que han caído frente a los chinos.

“Más que nada, es mi sueño: Ser el mejor del mundo, y si quiero ser el mejor del mundo les tengo que ganar a ellos”, afirmó.

Osmar se dice contento por —poco a poco— ir cumpliendo sus metas deportivas y entiende que el camino “para mi sueño más grande [el oro olímpico]” no será sencillo, por haber brillado en París 2024; aun así, toma este reto con madurez.

“[Me comprometo] a seguir por este buen camino. Lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Sin duda, voy a mantenerme peleando al tú por tú con los chinos, peleando en cada competencia por subir al podio y por quedar en primer lugar”, subrayó.

Olvera compartió que “hoy, mi responsabilidad es ser un ejemplo para las nuevas generaciones”, a quienes les augura un camino exitoso.

“Es una buena generación. Sin temor a equivocarme, podría ser la mejor generación de clavados en México”, sentenció.