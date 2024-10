Omar Chávez pide “vetar” al Chino Rodríguez por no subir a pelear

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, se volvió tendencia en redes sociales ya que su pelea ante Misael ‘Chino’ Rodríguez no se realizó.

Chávez Carrasco asegura que cumplió con lo establecido para pelear, señalando que el que no quiso subir al ring fue el Chino Rodríguez.

“(Me dijeron) Súbete porque ya se fue el Chino, no sé cuál va a ser la excusa que va a poner, cumplí con el pesaje me da mucha vergüenza con el público a lo mejor van a pensar que yo (fui el que no cumplió)”, expresó en entrevista con César Castro de Box Azteca.

El hijo del ‘Gran Campeón Mexicano’ comentó que Misael debería recibir un serio castigo por no cumplir.

“Siento vergüenza, es una falta de respeto deben vetar al Chino Rodríguez por esto que hizo sea la excusa que sea, porque es una falta de respeto hasta para ustedes como televisión”, comentó el pugilista.

Omar contó que se preparó dos meses para el compromiso y le sorprendió que Rodríguez no subió porque “en la conferencia se la hizo de bravo y ahora no”.

Chávez Carrasco se dijo estar en el “shock” porque no había vivido algo parecido en su carrera.

“Soy un profesional cumplo con lo que tengo que hacer, según yo él también era profesional, es un peleador olímpico, pero tampoco voy a hablar mal de él, dicen que el miedo no anda en burro y a lo mejor fue eso”, aseguró.

