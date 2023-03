Niegan libertad a Oscar Pistorius tras el asesinato de su novia

Este viernes, al excorredor olímpico Oscar Pistorius se le negó la libertad condicional y deberá permanecer en prisión al menos otro año y cuatro meses después de que se decidió que no había cumplido el “período mínimo de detención” requerido para ser liberado. Esto, luego de su condena por asesinato por matar a su novia Reeva Steenkamp hace 10 años.

La junta de libertad condicional dictaminó que Pistorius solo podría volver a presentar su solicitud en agosto de 2024, dijo el Departamento Correccional de Sudáfrica en una breve declaración de dos párrafos. Fue lanzado poco después de una audiencia de libertad condicional en la prisión del Centro Correccional de Atteridgeville, donde se encuentra detenido Pistorius.

La junta citó una nueva aclaración sobre la sentencia de Pistorius emitida por la Corte Suprema de Apelaciones de Sudáfrica solo tres días antes de la audiencia, según el comunicado. Aún así, los expertos legales criticaron la decisión de las autoridades de seguir adelante con la audiencia cuando Pistorius no era elegible.

Los padres de Reeva Steenkamp, Barry y June, están "aliviados" con la decisión de mantener a Pistorius en prisión, pero no la celebran, dijo su abogado a The Associated Press.

“No pueden celebrar porque no hay ganadores en esta situación. Perdieron una hija y Sudáfrica perdió un héroe”, dijo la abogada Tania Koen, refiriéndose a la dramática caída en desgracia de Pistorius, alguna vez un atleta de fama mundial y muy admirado.

La decisión y el razonamiento para denegar la libertad condicional fue una sorpresa, pero ha habido disputas legales sobre cuándo Pistorius debería ser elegible para la libertad condicional debido a la serie de apelaciones en su caso. Inicialmente fue condenado por homicidio culposo, un cargo comparable al homicidio involuntario, en 2014, pero el caso pasó por una serie de apelaciones antes de que Pistorius finalmente fuera sentenciado a 13 años y cinco meses de prisión por asesinato en 2017.

Los delincuentes graves deben cumplir al menos la mitad de su condena para ser elegibles para la libertad condicional en Sudáfrica. Los abogados de Pistorius habían acudido previamente a los tribunales para argumentar que era elegible porque había cumplido la parte requerida si también contaban los períodos que pasó en la cárcel desde fines de 2014 luego de su condena por homicidio culposo.

El abogado que maneja la solicitud de libertad condicional de Pistorius no respondió de inmediato las llamadas telefónicas en busca de comentarios.