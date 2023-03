Bofo Bautista ataca al Atlas en la previa del Clásico Tapatío: "Es un equipo insignificante"

La semana de Clásico Tapatío en Jalisco se vive distinta a las demás. Convivir con el vecino, el compañero de trabajo o incluso familiares y amigos que son aficionados del otro equipo de la ciudad es parte del sabor especial que tiene este partido entre Atlas y Chivas. Por si no fuera suficiente el nerviosismo previo, Adolfo 'Bofo' Bautista encendió la polémica con un mensaje directo al equipo rojinegro.

Mediante una conversación con Mediotiempo, la figura del campeonato de Liga MX en 2006 con el Rebaño confesó que los clásicos que realmente lo motivaban eran aquellos contra el América, menospreciando los que le tocó contra la Academia, que en ese entonces vivía una realidad muy distinta a la de hoy en día, lejana a los bicampeonatos y participaciones internacionales.

“Contra Atlas no festejaba los goles, pero con América sí se vivía intensamente. Lo más importante es que lo disfrute el jugador, porque son pocos los Clásicos que podrán llegar a jugar, porque no los tienen asegurados por 5 o 6 años. A lo mejor pueden jugar 1 o 2 Clásicos, pero que los jueguen con esa intensidad y que los ganen. Atlas es un equipo que, en lo personal, se me hace insignificante, y festejarles un gol, no se me hacía atractivo" sentenció Bautista.

El Bofo, que en 210 partidos con Chivas convirtió 59 goles, le anotó en tres ocasiones al eterno rival. Con el tradicional número 100 en la espalda, el primo de ellos fue en el Clausura 2005. Adolfo convirtió el 2-1 parcial de un clásico que ganó el Guadalajara 3-2 y si bien no gritó el gol, su festejo fue provocador; se quedó parado enfrente del portero rival con las manos en la cintura y el árbitro terminó por amonestarlo.

El segundo gol, lo convirtió en el Apertura 2005 y ahí si lo gritó. En un partido que Chivas perdía 2-0, Bautista convirtió el 2-2 final y para festejarlo, se metió a la portería y agarró la red con las dos manos gritando el gol enfrente de la grada que tenía a los aficionados del Atlas.

Finalmente, el último gol fue con otra camiseta, la de Jaguares de Chiapas. En el Clausura 2008, de penalti, y nuevamente, no festejó la anotación.

“Hay tipos de jugadores, a los que insultan y se van para abajo, pero yo era un tipo de jugador que me gustaba que la afición me estuviera gritando, para decirles: ‘Mira, ahorita te voy a demostrar dentro de la cancha cómo se hace’ y hacer unas jugadas o meter gol y callar a la gente. Con respeto: 'Me estás grite y grite, sin importar, y ahí está ese gol... ¿Te gustó?'. Así los callaba, pero no llegar más allá como insultarlos, golpearlos o aventarles algo, no. Pero es parte del futbol” agregó.

Goles, festejos y hasta NO festejos en #ClásicoTapatío 😯



UN GENIO, UN BOFO 🔥🇦🇹 pic.twitter.com/8qwW6mzhpe — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2020

Sin lugar a dudas, Bautista es parte importante de la historia de Chivas y su participación dentro y fuera de la cancha en clásicos tapatíos siempre será un ingrediente necesario para el sabor único que presenta este partido.

