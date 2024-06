Pocos son los gladiadores en México, que con su accionar en el ring y el paso de los años se vuelven personajes indispensables en la lucha libre, adueñándose del estatus de Leyenda.

Una palabra que todavía parece lejana para el hombre detrás de Místico, quien en el marco de su veinte aniversario con el personaje compartió su deseo de seguir sumando éxitos en su carrera profesional y con ello llegar a la cima. "Para ser leyenda me falta mucho por recorrer y conquistar. Hay veces que figuras como Canek, Mil Máscaras, Octagón y Fuerza Guerrera me reconocen lo hecho en tan poco tiempo y me llaman ‘leyenda joven’, pero soy honesto para eso falta todavía trabajo por hacer", comentó en conversación con EL UNIVERSAL Deportes.

Reconoció que un paso en la dirección correcta para llegar a ser imborrable en los aficionados, es enfrentar y derrotar a gladiadores con historia en el pancracio. "Si quiero ser leyenda tengo que tumbar a esas figuras. Me gustaría enfrentar en duelos de máscara contra máscara a Octagón o Atlantis. Estoy seguro que con esos éxitos seguiré siendo ejemplo para las próximas generaciones".

Pero las ambiciones del esteta van más allá de las fronteras de México, al desear tener el mismo éxito en el extranjero, territorio que ya conoce en su paso con diferentes nombres y personajes. "En los últimos años he buscado siempre hacer cosas diferentes, eso me ha llevado a conocer el mundo y ser reconocido por ello. He estado en diferentes compañías con nombres diferentes, pero la afición siempre es consiente que es Místico y eso es una gran recompensa. Espero tener el éxito de aquí en Japón, Estados Unidos y toda Europa".

El Rey de Plata y Oro, señaló que se mantendrá atento a lo que dice la afición. "Si la gente me ve como esa próxima leyenda de la lucha libre, adelante. Tengo lo más importante que es el cariño del público, que cree en mí. Soy un luchador popular otra vez y voy por esas oportunidades”.