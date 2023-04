Miguel Herrera reacciona ante el rodillazo de Fernando Hernández: “Hay que juzgar de la misma forma”

Miguel Herrera emitió su opinión sobre el rodillazo que el árbitro Fernando Hernández le propinó al futbolista argentino Lucas Romero en el partido entre América y León.

El Piojo fue cuestionado en la conferencia de prensa al finalizar el encuentro, que su equipo, Tijuana, perdió ante Monterrey en el Estadio BBVA.

Lee También: Fernando Hernández, árbitro de la Liga MX golpea a jugador de León

El estratega mexicano no podía creer lo que el reportero de ESPN le estaba preguntando, ya que todavía no había visto la polémica acción.

“¿El árbitro a un jugador? A la mierda. ¿Neta? No sé que pase, pero si es así, yo creo que va a haber una sanción”, respondió con incredulidad.

El exentrenador de la Selección Mexicana señaló que es importante calificar el hecho de la misma forma como se calificaría si fuera de forma contraria.

Lee También: Comisión de Árbitros abre investigación sobre Fernando Hernández por golpear a jugador del León

“La verdad es que no la vi, pero si es como es, ah caray. Júzgala al revés. Imagínate si un jugador le da un rodillazo a un árbitro. Hay que juzgar de la misma forma”, compartió.

Miguel Herrera pidió a los miembros de la prensa presentes que no tergiversaran sus palabras porque él no podía juzgar una acción que no había visto y sólo estaba opinando sobre el comentario del reportero.