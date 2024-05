América viajó a Guadalajara sin este jugador, por decisión de André Jardine

América y Chivas disputan la Ida de las Semifinales del torneo Clausura 2024, este miércoles en el estadio Akron y André Jardine ha hecho la primera modificación que ha dado de qué hablar, previo al Clásico Nacional.

Por decisión del técnico brasileño, Kevin Álvarez no viajó con el equipo a Guadalajara y su lugar será ocupado por el canterano Emilio Lara.

El lateral mexicano no vive su mejor momento con las Águilas y la realidad es que en los últimos partidos no ha entrado en planes de Jardine, por lo cual decidió no llevarlo a suelo tapatío.

En fase regular disputó 13 partidos, ocho como titular y sólo terminó dos; sumó 766 minutos. En los cuartos de final contra Pachuca no tuvo participación.

Kevin Álvarez todavía tiene el sueño de jugar en el futbol del viejo continente y trabajar diario para conseguirlo / FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el América vs Chivas?

Este miércoles, Chivas recibe al América para disputar la Ida de las Semifinales en el estadio Akron.

Horario: 20:05.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

