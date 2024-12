Max Verstappen dedica palabras a Checo Pérez ante rumores de salida; no se guardó nada previo al final de temporada

Los últimos días han estado llenos de rumores sobre el futuro de Sergio 'Checo' Pérez en la máxima categoría del automovilismo, luego de no tener los resultados esperados en la temporada 2024 con Red Bull.

Situación que según varias fuentes pondrían en duda su continuidad, algo de lo que habló su compañero Max Verstappen, multicampeón en la Fórmula 1.

Lee también Julio César Chávez es inmortalizado en un espectacular mural; la obra recorre varias etapas del boxeador

Durante una entrevista, el neerlandés hizo un balance de la temporada, asegurando que Checo Pérez ha sufrido bastante ya que el coche ha sido muy inestable.

“Nuestro coche ha sido muy inestable, a veces es fácil y otras difícil. Nos ha costado encontrar la dirección con el coche y eso Checo lo ha sufrido también. Cuando veo que no obtiene los mejores resultados, no me gusta. El equipo siempre intenta apoyarlo para sacar el máximo, pero no siempre lo consigue”, compartió.

Lee también Checo Pérez confirmó que será piloto de Red Bull en 2025; "Tengo un contrato firmado"

Verstappen, quien espera tener una gran actuación en el GP de Abu Dhabi, llenó de elogios al piloto mexicano, asegurando que ha sido un gran aliado, siempre apoyándolo.

“Puedo decir que él siempre ha sido un buen compañero de equipo, he disfrutado cada gran premio con él, incluso los momentos más complicados. Siempre hemos intentado obtener el mejor resultado posible, no puedo decir nada negativo de él, nos llevamos muy bien”, finalizó.