Julio César Chávez, es sin duda alguna uno de los más importantes deportistas de México, hombre que con calidad y talento se ganó un lugar histórico en el boxeo internacional.

En la memoria de los fanáticos, todavía viven los recuerdos de sus combates y estilo aguerrido, que le ha sido ser reconocido por deportistas, dirigentes y aficionados.

Recibiendo miles de reconocimientos en su vida, el más reciente en la ciudad de Tijuana, que dedicó un mural a su gran trayectoria en los encordados.

La obra realizada por el artista Jorge Sánchez y que se encuentra sobre el puente del Alamar, en el entronque entre Vía Rápida Norte y bulevar Manuel Jesús Clouthier, recorre varias facetas del deportista, situación que agradeció Chávez.

“Tijuana es mi segunda casa porque esta ciudad me acogió cuando llegué muy joven para pelear aquí por primera vez. Su gente me arropó y aquí me quedé. Gracias por este homenaje, presidente municipal, me siento muy contento por este reconocimiento”, mencionó el ahora comentarista.