Max Verstappen amenaza y advierte a Checo Pérez: "Vencerlo es lo más importante"

La relación entre Max Verstappen y Checo Pérez en Red Bull se ha visto afectada en los últimos meses por la actitud del piloto neerlandés, quien con el único objetivo de ser el primero en cada carrera ha recibido múltiples comentarios negativos.

Verstappen, quien es el dominador absoluto de la máxima categoría del automovilismo, aseguró que se encuentra seguro de próximamente romper varios récords.

Por lo que por ahora no le quita el sueño esa situación, si no que su único objetivo es vencer al mexicano en cada competencia en la que pueda.

“Hoy en día hay más carreras que antes. Y como dije, dependes de las herramientas. Hay otras cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, que siempre tienes que ganarle a tu compañero. Eso es y sigue siendo lo más importante. Y eso va bastante bien”, finalizó.

En ese sentido, Verstappen aplaudió la labor de su equipo para darle un vehículo con capacidad, pero reiteró que no le interesa romper marcas.

“Si tengo un muy buen auto durante siete u ocho años, sé que todavía se batirán varios récords. Pero al final esos récords no me interesan. Me da igual batir muchos o pocos récords. No entré a la F1 para batir récords, entré para ganar. Lo primero es a menudo consecuencia de lo segundo”, comentó.