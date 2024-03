Mateo Levy y su ilusión de emular lo que logró Santi: Mi sueño es jugar en Europa

Destacar en Cruz Azul y llegar a Europa es el objetivo para Mateo Levy. Sabe que el camino será complicado, pero no imposible. Santiago Giménez, es su figura a seguir y espera logarlo en un tiempo corto.

“Lo he dicho, espero seguir los pasos de Santiago Giménez, mi sueño es jugar en Europa… Se qué hay comparación con Santi, pero yo trato de enfocarme en mi trabajo y estar con mi equipo y trabajar para ser mejor", señaló el juvenil cementero en conferencia de prensa.

El mexico argentino señaló que no siente ningún tipo de presión por estar en el primer equipo, al contrario, se siente arropado por sus compañeros y comprometido con la afición.

Mateo Levy: “Espero seguir los pasos de Santi Giménez, mi sueño es estar en Europa”. 🎙️🚂 pic.twitter.com/w549pjCUo4 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 14, 2024

“Siempre me siento con mucha confianza a la hora de entrenar y jugar. Siento que tengo el apoyo de mi equipo y cuerpo técnico y eso me genera confianza y tranquilidad. Tratando de aprovechar las oportunidades que tengo… La verdad no siento presión, la presión me la pongo yo, trato de enfocarme en mi trabajo y estar en mi equipo, no veo los comentarios de fuera la verdad"

Aún no sabe si jugará para Selección Mexicana mayor o esperar el llamado de Argentina, pero aseguró estar feliz vistiendo la camiseta verde: "La presión me la pongo yo no mis compañeros, siempre quiero ser mejor, seguir los pasos de Santi y de la Selección yo estoy en la mexicana, me siento contento acá, veremos en lo que pasa en un futuro y pero quiero seguir con la Selección Mexicana".

