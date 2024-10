Martín Anselmi reconoce que Cruz Azul necesita mantener la seriedad en cada partido

El Cruz Azul de Martín Anselmi parece ser un equipo invencible luego de las primeras once jornadas del Apertura 2024.

La Máquina continúa enrachada tras pasarle por en cima (3-0) a una nueva víctima: Necaxa.

Alexis Gutiérrez (7'), Carlos Rotondi (17') y Lorenzo Faravelli (62') fueron los autores de las anotaciones en la noche redonda que vivió Cruz Azul, ante los Rayos, en el estadio Ciudad de los Deportes.

El triunfo le permitió al conjunto celeste mantenerse en lo más alto de la clasificación general con 28 puntos, 4 más que su más cercano perseguidor: Tigres.

Sin embargo, a pesar de la algarabía por el sorprendente momento que atraviesa Cruz Azul, el director técnico cementero, Martín Anselmi, reconoció que se mejoró en el funcionamiento luego de su última victoria ante Pachuca (2-4), pero que aún quedan cosas por apuntalar.

“Corregimos bastantes situaciones que teníamos que corregir de Pachuca a este partido, [pero] siempre hay cosas para mejorar y para corregir. Tenemos que mantener la seriedad en todos los partidos, la seriedad desde la competitividad con la que jugamos hoy”, declaró.

En conferencia de prensa después del holgado triunfo ante la escuadra hidrocálida, el entrenador argentino aceptó que “seguramente vamos a llegar muy lejos”, siempre y cuando tengan un desempeño tan redondo como contra Necaxa o volverán a “sufrir” como lo hicieron ante los Tuzos.

“Para mí, este es el partido más completo que hemos disputado. Más allá de que no sea uno de los denominados grandes, no significa que no sea un rival duro e incluso en ciertos aspectos más complejo porque defiende bien y espera en bloque bajo, esos son rivales que a nosotros nos complican”, puntualizó.

Martín Anselmi no dejó pasar la oportunidad de aplaudir el trabajo de los Rayos y aceptó que el juego de la Jornada 11 significaba mucho por el estilo que Eduardo Fentanes ha impregnado en su equipo.

“Este partido era trascendental porque tienes un rival que defiende bien, que tiene pocos goles en contra, que no te va a regalar ninguna ventaja sobre el campo y que te va a perseguir, [entonces] tienes que tener paciencia para atacar, controlar mucho el partido y estar muy concentrado cuando pierdes el balón”, añadió.

Cruz Azul se encuentra en los cuernos de la Luna, gracias al trabajo que ha realizado el estratega argentino, pero todavía queda pendiente el principal objetivo, tanto de la institución como del timonel: bordar la décima estrella en el escudo.