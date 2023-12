Mario García manda mensaje al Cancún FC: "Si ya se creen campeones, que estudien la historia del Atlante"

Este jueves el Atlante empató sin goles contra Cancún FC por la ida de la final de la Liga de Expansión MX. El Potro de Hierro no logró hacer pesar la localía del Estadio Ciudad de los Deportes y ahora tendrá que ir por el título al Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, donde fue local 13 años de su historia.

Al finalizar el partido, el entrenador del 'Equipo del Pueblo', Mario García, se mostró molesto por el resultado final. Consideró que su equipo "hizo mucho y se quedó con poco" y señaló que las Iguanas no deberían estar confiadas de cara al partido de vuelta.

"Este equipo va a mejorar lo que se hizo hoy. Si ellos (Cancún FC) creen que ya están siendo campeones, es su pensar. Nosotros sabemos jugar de visita, hemos sido campeones de visita" declaró el entrenador bicampeón con los Potros.

🗣️ “Si ellos creen que ya son campeones, será su pensar” El Director Técnico del Atlante, Mario Garcia, se mostró molesto por el empate ante Cancún pic.twitter.com/dxJzvVns7R — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 1, 2023

Así mismo, hizo énfasis en la filosofía de juego de cada equipo y aprovechó para enviar un mensaje a sus adversarios, remarcando que el Atlante todavía sigue vivo en la eliminatoria.

"Hay una diferencia en las formas y eso no va a cambiar. Vamos a ir expuestos al contragolpe, a mí me gusta mucho más el futbol del Atlante y me gustaría que gane un equipo con esa propuesta. Respeto las otras propuestas pero a mí me parece más propositivo lo que hacemos nosotros y hay que ganar para defenderla. Hoy estamos en desventaja aparente, ellos están muy confiados pero bueno, yo les diría que tengan precaución y no se confíen tanto. Que estudien un poquito la historia reciente de este equipo" concluyó.

