Mario García habla sobre su salida del Atlante; se va en buenos términos

Mario García Covalles no se fue dolido del Atlante, sino sorprendido de que la familia Escalante le diera las gracias, después de más de tres años en el equipo azulgrana... “Pero quizá es cosa de ciclos, que no exista el ascenso es algo que incomoda, presiona y no tiene tranquilos a los que manejan los equipos. Pero salí y me fui con las puertas abiertas, con una excelente relación”.

El técnico mexicano, quien también jugó como futbolista en los Potros, asegura que algún día regresará a vestir los colores azulgrana: “Voy a regresar al Atlante, a ese Atlante al que le devolvimos identidad, al que la gente iba a ver como equipo del pueblo que es, y lo voy a dirigir en Primera División, soy el mejor técnico mexicano que hay, nadie maneja la metodología que yo manejo y sé que tengo la capacidad para estar ahí”.

Mucho se habla del mal carácter de Mario García, que maltrataba a jugadores con exceso de trabajo, además de otras cuestiones, “leyenda urbana” nunca comprobada, pero que acepta, lo perjudicó: “No creo que el tenista [español] Carlos Alcaraz entrene una hora nada más, entrena 10 y ve los resultados que consigue”.

Enfocándose en el tema, indica: “Quien habla de eso es la gente que está fuera, la que nunca jugó al futbol y eso me hizo daño. Yo formé una familia en el Atlante, hay sentimiento tanto con mis jugadores como con la directiva. Con el señor Emilio Escalante —dueño de los Potros— y con Jorge Santillana —presidente deportivo— formé una gran relación y me fui con esa. Todos esos que inventan historias, que vean las cuentas de mis jugadores, como el Cuba —Jonathan— Sánchez me acaba de hablar, sale del equipo porque no le cumplieron y se va a la UdeG, si lo tratara mal no me hablaría, pregúntenle al Hobbit —Christian Bermúdez— cómo entrenaba y como corre, como si tuviera 20 años”.