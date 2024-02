María José Alcalá adelanta que "esta semana" define cómo se otorgarán las plazas olímpicas en clavados

México acudirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 con 10 cupos en la disciplina de clavados, de las cuales cuatro se obtuvieron en el reciente Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Doha, Qatar.

De momento dos ya tienen representantes, la de trampolín de tres metros le pertenece a Osmar Olvera, mientras que Randal Willars y Kevin Berlín tienen el boleto en la plataforma 10 metros sincronizado.

Las ocho restantes podrían tener nombre o forma de asignación en los próximos días, aseguró María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien también es titular del Comité Estabilizador que nombró World Aquatics en el país.

"Yo creo que esta semana (definimos), es una semana intensa de muchos temas y estaremos dando la información debida", aseguró Alcalá.

Clavadistas como Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y el propio Kevin Berlín fueron quienes sumaron plazas en el reciente evento de Doha, por lo que el organismo estudiará su participación en este ciclo olímpico.

"Haremos un análisis con toda la comisión técnica y con la jefatura de misión para revisar todas las plazas que se obtuvieron", expresó María.

La presidenta del COM no precisó si podría realizarse un selectivo interno, "no quisiera precipitarme, todos los que estuvieron en Qatar tiene los derechos ganados yo quisiera dar todas las condiciones con todos los elementos jurídicos que se requiere para que no haya alguna falla".

Alcalá también habló de la falta de becas que sufren los clavadistas y el resto de atletas mexicanos de deportes acuáticos, por el desconocimiento que hace la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) al Comité Estabilizador, ya que Ana Guevara lo considera "ilegal".

"Desconozco los temas administrativos de por qué no pueden darle becas, los muchachos se merecen las becas, nadie se los ha regalado porque han estado en los primero lugares, entre los mejores del mundo", sentenció.