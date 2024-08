Marco Verde tras ganar medalla de plata: "Puse corazón y alma, me voy contento"

El mexicano Marco Verde se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, perdió por decisión unánime ante el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev, resultado que lo deja "contento".

"No me voy con mal sabor de boca, él ganó, respeto eso, las cosas no se dieron, pero al final puse el corazón y el alma", mencionó el mazatleco.

La cancha principal de Roland Garros fue el escenario donde se instaló el ring para que 'Green' y Asadkhuja midieran la fuerza de sus puños, siendo el último el mejor evaluado por los jueces.

"El primer round no sentí que fuera tan así 5-0, pero al final así son los jueces, sentí que lo perdí y el tercero ahí salí a dar todo", recordó el pugilista de 22 años.

Verde Álvarez lamentó no cumplir con la presea de oro en París 2024, entiende que era una situación complicada, en la que siempre luchó hasta el último momento.

"Me sabe a muchísimo, al final no me pude llevar la de oro, no pude cerrar con broche de oro en Centroamericanos, Panamericanos y aquí no se pudo, pero me voy contento", reiteró el sinaloense.

Marco no pudo evitar llorar tras la ceremonia de premiación y aseguró que "son lágrimas de felicidad y lágrimas de tristeza por no haber logrado el oro".

El Green sabe de la popularidad que tomó en México por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 por lo que mandó un mensaje a sus aficionados.

"Agradecerles a todos por el apoyo, di todo de mi en el ring, espero que haya podido paralizar 15 minutos", aseveró el medallista.